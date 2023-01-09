Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Мелитополе переодетых оккупантов и агентов больше, чем гражданского населения, - мэр

В Мелитополе переодетых оккупантов и агентов больше, чем гражданского населения, - мэр

9 января, 2023 понедельник
18:00
война с Россией

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сейчас в городе переодетых российских военных и агентов больше, чем гражданского населения

Об этом он сказал на брифинге для Media Center Ukraine.

Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются идентифицировать Мелитопольское сопротивление.

"По версии местных жителей, оставшихся во временной оккупации, сегодня врага и переодетых рашистов больше, чем самого гражданского населения, осталось во временно оккупированном городе. Огромное количество рашистов, агентуры переодетые: они притворяются гражданским населением, но на самом деле также делают работу по идентификации сопротивления на территории города Мелитополя", - рассказал мэр.

Федоров также отметил, что россияне ведут себя неспокойно, в городе часто проходят перестрелки.

"Довольно часто рашистская полиция приезжает на разборки между своими же военными. Это сегодня стандартная практика", - заявил городской глава.

  • Мелитопольский городской глава Иван Федоров заявил , что оккупанты внедрили круглосуточные комендантские дни в отдельных местах Запорожской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оккупированные территории
Запорожская область
Читайте также:
6 января, 2023 пятница
На заседании синода позволим полностью перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат это сделать, – глава ПЦУ Эпифаний
9 января, 2023 понедельник
В ISW сказали, что стоит за заявлениями Пригожина о "сети подземных городов" вокруг Бахмута
Подоляк
8 января, 2023 воскресенье
Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.74
  • EUR
    Покупка 41.58
    Продажа 42.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 января
19:30
Швеция подтвердила, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве
19:17
В России умер разработчик ракет "Калибр"
19:13
За первую неделю года 300 оккупантов доставили в больницу Лисичанска в Луганской области, - Генштаб
19:01
Руслан Малиновский
Малиновский перешел из "Аталанты" в клуб, который выигрывал Лигу чемпионов
18:50
Эксклюзив
Бразилия является мощным военным центром в Латинской Америке, но открыто Украине она не будет помогать, - эксперт-международник
18:38
Морги Мариуполя переполнены и не успевают забирать тела умерших, - горсовет
18:37
Эксклюзив
В нижнюю часть реки Днепр сейчас сбрасывают больше воды, чем обычно, - мэр Новой Каховки
18:37
Обновлено
Военные РФ утром ударили ракетой по Шевченковскому на Харьковщине, две женщины погибли
18:30
Обзор
ВСУ будут воевать против оккупантов на одной из лучших БМП: чем мощна M2 Bradley на поле боя
18:18
Соледар
Враг возобновил штурм Соледара: россияне наступают буквально по трупам своих солдат, - Маляр
18:17
Эксклюзив
В плену до сих пор находятся около двух тысяч защитников Азовстали, - соучредитель Ассоциации семей бойцов
18:16
Обновлено
Ракетный удар по Очакову на Николаевщине: есть раненые, повреждено более 100 зданий
18:09
Польша солдат
Польша создает новую пехотную дивизию, усиленную танками из Южной Кореи и США
18:05
OPINION
"Бросать" нас точно не собираются
18:02
Эксклюзив
Утверждение антикоррупционной программы является главным требованием к Украине на пути к членству в ЕС, - глава Общественного совета при НАПК Бутко
17:50
Отступающий год в РФ. "Конец спецоперации", 18:00
17:37
Эксклюзив
Для совместных авиаучений из РФ в Беларусь прибыло уже 12 военных вертолетов, ожидаются и самолеты, - белорусский оппозиционер Латушко
17:34
Эксклюзив
Общество в Бразилии максимально поляризовано, - эксперт-международник
17:33
НАБУ разыскивает народного депутата Украины Маргариту Шол
17:30
"На связи", 18:30 и 19:00. Крах Путина
17:30
С тела воина удалили неразорванную гранату: военные врачи провели уникальную операцию при присутствии саперов
17:29
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:04
Убивали гражданских и насиловали женщин: СБУ получила очередное подтверждение военных преступлений РФ при отступлении из Лимана
17:01
Microsoft
С 10 января Microsoft остановит поддержку Windows 8.1, компания рекомендует перейти на новую версию
16:45
Эксклюзив
Между Харьковщиной и Белгородщиной идет контрбатарейная борьба, - депутат райсовета Ткачук
16:45
Ольга Стефанишина
В правительстве отчитываются о "значительных шагах для достижения всех семи целей реформ" на пути в ЕС
16:44
Украинский боксер назвал причины поражения в бою за чемпионский титул
16:41
Импорт энергии из ЕС, 10-й пакет санкций против РФ и демилитаризация ЗАЭС: Шмыгаль встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии
16:23
Из-за россиян в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов с агропродукцией из Украины
16:18
Две украинки получили право судить матчи чемпионата мира по футболу
16:11
Зеленский пригласил в Киев новоизбранного президента Словении
16:07
OPINION
Путину создают иллюзию, что он может выиграть войну с Украиной
16:04
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - СМИ
15:49
Объявлены имена лучших футбольных тренеров мира среди клубов и сборных
15:30
Полиция разыскивает двух британских волонтеров, пропавших вблизи Соледара
15:08
На Бахмутском направлении пограничники отразили пять атак: враг отступил
15:00
Сборная Португалии получила нового главного тренера
14:49
СБУ задержала в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"
14:46
Повестки в Дии не будут присылать, - Минцифры
14:42
Андрей Аксенов
Бывший мэр Доброполья с паспортом РФ: нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV