В Мелитополе переодетых оккупантов и агентов больше, чем гражданского населения, - мэр
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сейчас в городе переодетых российских военных и агентов больше, чем гражданского населения
Об этом он сказал на брифинге для Media Center Ukraine.
Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются идентифицировать Мелитопольское сопротивление.
"По версии местных жителей, оставшихся во временной оккупации, сегодня врага и переодетых рашистов больше, чем самого гражданского населения, осталось во временно оккупированном городе. Огромное количество рашистов, агентуры переодетые: они притворяются гражданским населением, но на самом деле также делают работу по идентификации сопротивления на территории города Мелитополя", - рассказал мэр.
Федоров также отметил, что россияне ведут себя неспокойно, в городе часто проходят перестрелки.
"Довольно часто рашистская полиция приезжает на разборки между своими же военными. Это сегодня стандартная практика", - заявил городской глава.
- Мелитопольский городской глава Иван Федоров заявил , что оккупанты внедрили круглосуточные комендантские дни в отдельных местах Запорожской области.
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