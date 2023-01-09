Об этом он сказал на брифинге для Media Center Ukraine.

Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются идентифицировать Мелитопольское сопротивление.

"По версии местных жителей, оставшихся во временной оккупации, сегодня врага и переодетых рашистов больше, чем самого гражданского населения, осталось во временно оккупированном городе. Огромное количество рашистов, агентуры переодетые: они притворяются гражданским населением, но на самом деле также делают работу по идентификации сопротивления на территории города Мелитополя", - рассказал мэр.

Федоров также отметил, что россияне ведут себя неспокойно, в городе часто проходят перестрелки.

"Довольно часто рашистская полиция приезжает на разборки между своими же военными. Это сегодня стандартная практика", - заявил городской глава.

Мелитопольский городской глава Иван Федоров заявил , что оккупанты внедрили круглосуточные комендантские дни в отдельных местах Запорожской области.

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