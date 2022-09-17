Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .

Сообщается, что было подорвано железнодорожное полотно, по которому российские военные доставляли оружие и топливо для военной техники из АР Крым. После происшествия оккупанты пристально осматривали все машины, проверяли всех велосипедистов и пешеходов.

Также известно, что взрыв подтвердили оккупанты и на своих пропагандистских каналах, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков". Погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь станции Низяны, а также повреждено 25 шпал.

8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться.

временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться. Антироссийское движение сопротивления в субботу, 10 сентября 2022 года, атаковало базу оккупантов , расположенную в одном из районных военных комиссариатов города Херсона.

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