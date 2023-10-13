В Мелитополе Движение сопротивления подорвало поезд, ежедневно возивший из Крыма боеприпасы и горючее
Украинские защитники во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвали поезд, перевозивший боеприпасы и горючее для рашистов на фронт
Об этом сообщает пресс-служба.
Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций успешно выполнило задание во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям украинских бойцов в 07:30 была уничтожена железнодорожная колея.
В результате взрыва получили повреждения железнодорожное полотно и поезд, который перевозил боеприпасы и топливо для армии РФ. Выясняются подробности относительно потерь врага.
Ранее об этом писал Центр национального сопротивления.
13 октября в 07:40 в Мелитополе, партизаны выполнили акцию саботажа прямо перед глазами военных РФ и сотрудников ФСБ, взорвав поезд, ежедневно перевозивший боеприпасы и топливо из Крыма в свой город и Днепрорудный.
Сообщается, что этот поезд в обратном направлении перевозил поврежденную технику и похищенное имущество, в том числе железную руду и зерновые продукты. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железнодорожного пути и локомотив.
Фото: Центр национального сопротивления
Сопротивление призывает жителей временно оккупированных территорий Украины сообщать информацию о рашистах, чтобы партизаны делали еще больше успешных диверсий против врага. Как это сделать .
- На Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить имущество из школ. Вероятно, кафиры готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо".
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