В Мелитополе Движение сопротивления подорвало поезд, ежедневно возивший из Крыма боеприпасы и горючее

Об этом сообщает пресс-служба.

Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций успешно выполнило задание во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям украинских бойцов в 07:30 была уничтожена железнодорожная колея.

В результате взрыва получили повреждения железнодорожное полотно и поезд, который перевозил боеприпасы и топливо для армии РФ. Выясняются подробности относительно потерь врага.

Ранее об этом писал Центр национального сопротивления.

13 октября в 07:40 в Мелитополе, партизаны выполнили акцию саботажа прямо перед глазами военных РФ и сотрудников ФСБ, взорвав поезд, ежедневно перевозивший боеприпасы и топливо из Крыма в свой город и Днепрорудный.

Сообщается, что этот поезд в обратном направлении перевозил поврежденную технику и похищенное имущество, в том числе железную руду и зерновые продукты. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железнодорожного пути и локомотив.

Фото: Центр национального сопротивления

Сопротивление призывает жителей временно оккупированных территорий Украины сообщать информацию о рашистах, чтобы партизаны делали еще больше успешных диверсий против врага. Как это сделать .