В Мелитополе партизаны взорвали место отдыха оккупантов, где было 5 или 6 авто российской спецслужбы, - мэр

Об этом информирует в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Вчера было три эпицентра, которые несут потери для рашистов. В 17 часов было 4 громких взрыва в Мелитополе. Главное, что пострадала одна маленькая, но очень важная для рашистов военная часть. Сейчас мы ожидаем подтверждения информации, но жители Мелитополя уже видели, что на севере города расположенная военная часть уже не может функционировать", – сказал мэр.

Кроме того, вчера во временно оккупированном поселке Михайловка взорвали склад боеприпасов: "Когда враги приехали смотреть, что там происходит, и врагов тоже стало гораздо меньше".

"Одно из мест питания, которое решисты полюбили в Мелитополе, вчера также было повреждено в то время, когда они ужинали", - добавил Федоров.

Силы сопротивления взорвали столовую в то время, когда 5-6 автомобилей российской спецслужбы находились рядом, подчеркнул мэр.

Рашисты организовали в Мелитополе 4–5 военных баз.

"Основная их концентрация – это выезд из города в сторону Бердянска, это завод "Рэп", завод "Агат", принадлежащий гауляйтеру Балицкому. Там сконцентрировано большое количество техники и личного состава", - добавил городской голова.

Также рашисты организовали базу на заводе "Тара" и к югу от города. Некоторые подразделения российских оккупантов разместили казармы в школах, в том числе в 5-й, 13-й и 16-й.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером 26 августа на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе , произошли взрывы. Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что жители Новобогдановки слышали детонацию и ощущали задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одну из крупнейших военных баз.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Около шести часов вечера 29 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области морги переполнены телами российских захватчиков.

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