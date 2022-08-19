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В Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление. СМИ предполагают препятствование оккупантам подсоединить ЗАЭС к россистеме

19 августа, 2022 пятница
10:09
война с Россией

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление, вероятно, чтобы помешать рашистам подключению Запорожской АЭС к российской системе

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь" .

"17 августа в 10:58 в южной части города раздался взрыв, после которого оккупанты перекрыли южный выезд из Мелитополя. На блок-посту во время поворота на Новое кладбище транспорт военные пускали в объезд через Садовое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 18 августа, около 03:25 в центре Мелитополя была слышна работа противовоздушной обороны, а в южной части - взрыв.

Из собственных источников журналисты узнали, что взорвали электросопротивление.

"Мелитопольские диверсанты испортили планы рашистов по быстрому переподключению ЗАЭС", - информируют в редакции.

Ранее в Мелитополе были замечены большегрузные машины с бухтами проводов и бочками с трансформаторной смазкой. Журналисты предполагают, что их завезли, чтобы реализовать план подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

"Для этого оккупанты задумали погасить весь юг Украины. Зато они хотят "залечить" регион от подстанции в Джанкое, потом от Каховской ГЭС и в конце концов забрать и мощности атомной станции. Но планы рашистов партизаны испортили", - добавили в "РИА-Мелитополь".

  • 9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.
  • Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.
  • 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
  • 8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.
  • Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что Мелитополь должен стать ключевым городом в увольнении Юга.
  • Вечером, 10 августа, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв .
  • 11 августа ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе.
  • В одном из дворов Мелитополя около 9:16 12 августа взорвали коллаборанта и главу избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака.
  • 17 августа городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что в центре города, вблизи штаба оккупантов, раздался взрыв.

 

Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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