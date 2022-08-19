В Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление. СМИ предполагают препятствование оккупантам подсоединить ЗАЭС к россистеме
Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление, вероятно, чтобы помешать рашистам подключению Запорожской АЭС к российской системе
Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь" .
"17 августа в 10:58 в южной части города раздался взрыв, после которого оккупанты перекрыли южный выезд из Мелитополя. На блок-посту во время поворота на Новое кладбище транспорт военные пускали в объезд через Садовое", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на 18 августа, около 03:25 в центре Мелитополя была слышна работа противовоздушной обороны, а в южной части - взрыв.
Из собственных источников журналисты узнали, что взорвали электросопротивление.
"Мелитопольские диверсанты испортили планы рашистов по быстрому переподключению ЗАЭС", - информируют в редакции.
Ранее в Мелитополе были замечены большегрузные машины с бухтами проводов и бочками с трансформаторной смазкой. Журналисты предполагают, что их завезли, чтобы реализовать план подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
"Для этого оккупанты задумали погасить весь юг Украины. Зато они хотят "залечить" регион от подстанции в Джанкое, потом от Каховской ГЭС и в конце концов забрать и мощности атомной станции. Но планы рашистов партизаны испортили", - добавили в "РИА-Мелитополь".
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