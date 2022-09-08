Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", - написал Федоров.

Сообщается, что коллаборант разворовал ЖЭКи во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году, задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты. Вместе с приспешником Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.

Как депутат участвовал в организации фейковой подвальной сессии коллаборанта Балицкого. А сейчас активно помогает в организации псевдореферендума.

Местное издание Риа-Мелитополь рассказывает о подробностях происшествия.

"Один на улице Мелитопольских дивизий в районе 64-го дома. И "наложил в штаны" от страха знатный коллаборант Юрий Онищук – бывший депутат от Оппоблока, фейковый директор водоканала. Член штаба по подготовке к псевдореферендуму. Говорят у него в доме вылетели. окон, есть повреждения во дворе. Сегодня утром на месте взрыва собрались соседи наехавшие ФСБ-шники и полицаи-изменники", - говорится в сообщении.

28 августа ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".

В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".