В Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта Онищука, - мэр
8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", - написал Федоров.
Сообщается, что коллаборант разворовал ЖЭКи во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году, задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты. Вместе с приспешником Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.
Как депутат участвовал в организации фейковой подвальной сессии коллаборанта Балицкого. А сейчас активно помогает в организации псевдореферендума.
Местное издание Риа-Мелитополь рассказывает о подробностях происшествия.
"Один на улице Мелитопольских дивизий в районе 64-го дома. И "наложил в штаны" от страха знатный коллаборант Юрий Онищук – бывший депутат от Оппоблока, фейковый директор водоканала. Член штаба по подготовке к псевдореферендуму. Говорят у него в доме вылетели. окон, есть повреждения во дворе. Сегодня утром на месте взрыва собрались соседи наехавшие ФСБ-шники и полицаи-изменники", - говорится в сообщении.
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