В Мелитополе партизаны успешно разрушают пути коммуникации оккупантов, - боец Легиона Свободы Денисов
Боец Легиона Свободы Константин Денисов рассказал, что успешные действия партизан в Мелитополе разрушают линии поставок для российских войск
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Партизаны в Мелитополе работают достаточно успешно. Они наводят ужас на оккупантов. Враг прекрасно знает, что их склады с боеприпасами нужно охранять. Украинцы подрывают мосты и железнодорожные пути, которыми враг проводит поставки для своих войск. Партизаны в Мелитополе разрушают пути коммуникации оккупантов", – рассказал Денисов.
Боец Легиона Свободы подчеркнул, что с начала войны Мелитополь оказывает активное сопротивление российской оккупации.
"Сопротивление в Мелитополе живет. Мелитополь стал очагом партизанского движения в Запорожской области. С начала войны мелитопольцы оказывают активное сопротивление российским оккупантам и доказывают свою проукраинскую позицию", - добавил он.
- Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье около 00:00 21 июля раздавались взрывы , затем в районе Вознесенки возник пожар.
- В Мелитопольском районе 24 июля повредили железную дорогу , которую использовали для перевозки оккупантов и техники. Также раздавались взрывы.
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