В Мелитополе партизаны успешно разрушают пути коммуникации оккупантов, - боец Легиона Свободы Денисов

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Партизаны в Мелитополе работают достаточно успешно. Они наводят ужас на оккупантов. Враг прекрасно знает, что их склады с боеприпасами нужно охранять. Украинцы подрывают мосты и железнодорожные пути, которыми враг проводит поставки для своих войск. Партизаны в Мелитополе разрушают пути коммуникации оккупантов", – рассказал Денисов.

Боец Легиона Свободы подчеркнул, что с начала войны Мелитополь оказывает активное сопротивление российской оккупации.

"Сопротивление в Мелитополе живет. Мелитополь стал очагом партизанского движения в Запорожской области. С начала войны мелитопольцы оказывают активное сопротивление российским оккупантам и доказывают свою проукраинскую позицию", - добавил он.

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье около 00:00 21 июля раздавались взрывы , затем в районе Вознесенки возник пожар.

В Мелитопольском районе 24 июля повредили железную дорогу , которую использовали для перевозки оккупантов и техники. Также раздавались взрывы.

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