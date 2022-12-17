В Мелитополе памятник Ленину облили красной краской

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что 17 декабря памятник Ленину во временно оккупированном Мелитополе "покраснел". Иван Федоров отмечает, что постамент расположен неподалеку от участка "полиции" россиян, где они обустроили один из застенков для местного населения.

"Оккупанты со всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима. Но даже после 10-ти месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле", – написал он.

Мэр добавил, что около недели назад белой краской облили памятник Павлу Судоплатову, который был руководителем советских диверсионных спецслужб сталинского режима. Он также находится у здания "правоохранительных органов" россиян.

Напомним, ранее мэр Мелитополя информировал , что россияне не выпускают из Мелитополя мужчин, не освобожденных от армии, и усложняют горожанам выезд через Крым.

На временно оккупированных территориях российские захватчики арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и ложные доносы.

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