В Мелитополе от взрыва в центре города пострадала племянница коллаборациониста Балицкого, - местные СМИ
30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых племянница коллаборациониста Евгения Балицкого
Об этом сообщает местное медиа РИА-Мелитополь .
Сработало взрывное устройство на дистанционном управлении в автомобиле "мерседес" за кафе "Шторм" вблизи центральной площади. Местные жители рассказали, что среди пострадавших - племянница фейкового губернатора Запорожской области Евгения Балицкого – Евгения Зайцева. Женщина работает на оккупантов, является членом военно-гражданской администрации Мелитополя.
Евгения Зайцева получила ранение грудной клетки. По предварительным данным, пострадали еще два человека – парень, получивший ранение головы, и женщина.
На место прибыли три автомобиля скорой помощи.
В настоящее время площадь Победы оцеплена оккупантами. Криминалисты изучают сверток во внутреннем дворе.
Также утром центральный проспект в районе Университетской улицы был оцеплен. Горожане не могли пользоваться транспортом из-за этого.
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