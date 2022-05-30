Об этом сообщает местное медиа РИА-Мелитополь .

Сработало взрывное устройство на дистанционном управлении в автомобиле "мерседес" за кафе "Шторм" вблизи центральной площади. Местные жители рассказали, что среди пострадавших - племянница фейкового губернатора Запорожской области Евгения Балицкого – Евгения Зайцева. Женщина работает на оккупантов, является членом военно-гражданской администрации Мелитополя.

Евгения Зайцева получила ранение грудной клетки. По предварительным данным, пострадали еще два человека – парень, получивший ранение головы, и женщина.

На место прибыли три автомобиля скорой помощи.

В настоящее время площадь Победы оцеплена оккупантами. Криминалисты изучают сверток во внутреннем дворе.

Также утром центральный проспект в районе Университетской улицы был оцеплен. Горожане не могли пользоваться транспортом из-за этого.

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