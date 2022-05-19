В Мелитополе оккупанты заставляют местных платить коммуналку "из рук в руки"
Российские оккупанты в Мелитополе заставляют местных жителей платить за коммунальные услуги им - "из рук в руки"
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
Неизвестные представляются работниками коммунальных предприятий и предлагают платить "из рук в руки".
"Оккупационные власти не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий. Горожане рассказывают, что появились неизвестные, которые представляются ответственными работниками предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, и предлагают абонентам платить по счетам именно им из рук в руки" ”, - говорится в отчете.
- В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский военный бронепоезд на 10 вагонов.
- Также 18 мая мелитопольские партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга.
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