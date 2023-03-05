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В Мелитополе оккупанты заселяют россиян в студенческие общежития, - Центр нацсопротивления

5 мартa, 2023 воскресенье
00:28
война с Россией

Во временно оккупированном Мелитополе россияне расселяют свезенных врачей и педагогов по студенческим общежитиям

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Имеем показательную ситуацию с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов выехало из региона и оккупанты имеют кадровый дефицит. Чтобы его восполнить они вынуждены завозить гастролеров из РФ. Большинство студентов выехало из региона и не учится в псевдоуниверситетах врага гастролера. Большинство населения выехало из ТОТ, и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", - пишут в ЦНС.

  • Оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города так называемую присягу юнармии, а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду.
  • В среду, 1 марта, на мелитопольском аэродроме произошел "хлопок".
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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