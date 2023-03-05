В Мелитополе оккупанты заселяют россиян в студенческие общежития, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Имеем показательную ситуацию с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов выехало из региона и оккупанты имеют кадровый дефицит. Чтобы его восполнить они вынуждены завозить гастролеров из РФ. Большинство студентов выехало из региона и не учится в псевдоуниверситетах врага гастролера. Большинство населения выехало из ТОТ, и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", - пишут в ЦНС.