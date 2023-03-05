В Мелитополе оккупанты заселяют россиян в студенческие общежития, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Мелитополе россияне расселяют свезенных врачей и педагогов по студенческим общежитиям
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Имеем показательную ситуацию с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов выехало из региона и оккупанты имеют кадровый дефицит. Чтобы его восполнить они вынуждены завозить гастролеров из РФ. Большинство студентов выехало из региона и не учится в псевдоуниверситетах врага гастролера. Большинство населения выехало из ТОТ, и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", - пишут в ЦНС.
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