Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Мелитополе оккупанты запретили осуществлять любые выплаты гражданам без документов РФ, - Генштаб

В Мелитополе оккупанты запретили осуществлять любые выплаты гражданам без документов РФ, - Генштаб

17 мартa, 2023 пятница
07:35
война с Россией

Враг в течение 16 марта совершил более 70 атак на 5 направлениях, которые удалось отразить ВСУ. А в Мелитополе оккупационные власти запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ

Об этом в утренней сводке 17 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжается принудительная паспортизация населения занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти, вместе с представителями российской федеральной налоговой службы, запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

А его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

В оккупированный Олешковский район Херсонщины на лечение привезли более 20 тяжелораненых россиян

Противник продолжает нести потери. Так, на территорию Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

Силы обороны за сутки отразили более 70 вражеских атак на 5 направлениях

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

Враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Высока остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

ВСУ поразили 5 пунктов управления, ЗРК и районы скопления войск РФ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское в Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Мороховец, Огирцево, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.

Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них - Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все отражены.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Чаривное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

Россия
Белорусь
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
путін та Сі Цзиньпін
14 мартa, 2023 вторник
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
Тайсон Ф'юрі
16 мартa, 2023 четверг
Тренер Тайсона объяснил, почему Фьюри отказался от реванша с Усиком
окупанти оркі русня
15 мартa, 2023 среда
Оккупанты смогли выйти за пределы кладбища и пытаются перерезать трассу Т-05-04, - военно-политический обозреватель Коваленко
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.17
    Покупка 38.17
    Продажа 38.94
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
08:05
OPINION
Грузия стала модульным "реинтеграционным" проектом Московии
08:00
Обзор
танк Leopard 2 A7
Сколько и каких танков Leopard получит Украина: разбираемся в версиях и считаем батальоны
07:57
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: произошли столкновения между полицией и активистами, арестовано 120 человек
07:12
США продолжат оказывать Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, - Белый дом
06:56
Microsoft
Microsoft добавляет аналог ChatGPT к своему программному обеспечению
06:55
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу
06:53
Украина наладит производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке - Галущенко
06:24
Ливийская армия нашла 2,5 тонны урана, пропавшие накануне
05:50
ISW объяснил, почему Россия потеряет влияние в других постсоветских странах
05:31
Лига конференций: результаты всех матчей 16 марта. Кто вышел в четвертьфинал
05:25
"Россияне уничтожили бы нас экономически": Буданов о важности возвращения контроля над островом Змеиный
04:32
Лига Европы: результаты всех матчей 16 марта. Кто вышел в четвертьфинал
03:54
Россияне обстреляли Сумскую область из гранатометов и минометов
03:31
Российские террористы минируют ноутбуки во время ухода с позиций, - ЦНС
02:37
Transfermarkt признал Мудрика самым дорогим футболистом в истории Украины
02:23
Морпехи уничтожили российский танк и 18 окупантов
01:59
Коноплянка восстановился от травмы и получил шанс сыграть за сборную Украины против Англии
01:37
Украина получит от Бельгии 240 военных грузовиков
01:23
Зеленский о трибунале для РФ: "Всю юридическую работу мы сделаем, у рашизма не получится остаться безнаказанным злом"
01:14
Украинка Федина завоевала историческое "золото" на КМ по артистическому плаванию
00:53
"Арсенал" проиграл "Спортингу" по пенальти и вылетел из Лиги Европы
00:40
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 марта
00:21
"Рома" прошла "Реал Сосьедад" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
00:16
Главным шагом Украины на пути в НАТО является победа над Россией, - министр обороны Польши Блащак
2023, четверг
16 мартa
23:50
Венгрия
Венгрия признала, что тянет с ратификацией расширения НАТО из-за блокирования средств ЕС, - СМИ
23:25
В Черногории в канун президентских выборов распустили парламент
23:22
Австрия присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины
23:04
Легализует захват РФ территорий Украины: США не поддержали "мирный план" Китая
22:52
Китай поставлял РФ оружие и военное оборудование во время масштабной войны с Украиной, - Politico
22:10
Дания отказалась привлекать Россию к расследованию диверсий на "Северных потоках"
21:45
В одни ворота: "Фейеноорд" разгромил "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги Европы
21:12
Турция по требованию США прекратила заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Беларуси
21:05
Белый дом назвал преследование Россией беспилотника США сознательным и агрессивным
21:00
Обзор
Удержание Бахмута может сорвать контрнаступление ВСУ, Польша разоблачила российских шпионов, сбитый китайский дрон на востоке. Мировые СМИ об Украине 16 марта
20:54
Евроинтеграция, военная и гуманитарная поддержка Украины: Зеленский встретился с премьером Латвии Кариньшем
20:06
Обновлено
США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине
20:01
OPINION
История о фамилии, или Кого считать украинцами
20:00
Обзор
Победные новости 386-го дня войны: в Донецкой области сбили китайский дрон, а Польша передает Украине 4 истребителя
19:54
Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер
19:35
НАПК запустило санкционный процесс против российской Gavary Group, работающей на ВПК РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV