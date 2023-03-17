Об этом в утренней сводке 17 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжается принудительная паспортизация населения занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти, вместе с представителями российской федеральной налоговой службы, запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

А его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

В оккупированный Олешковский район Херсонщины на лечение привезли более 20 тяжелораненых россиян

Противник продолжает нести потери. Так, на территорию Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

Силы обороны за сутки отразили более 70 вражеских атак на 5 направлениях

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

Враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Высока остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

ВСУ поразили 5 пунктов управления, ЗРК и районы скопления войск РФ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское в Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Мороховец, Огирцево, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.

Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них - Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все отражены.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Чаривное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.