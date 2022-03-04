В Мелитополе оккупанты захватили телевышку и включили пропаганду

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на местные власти, передает Еспресо.TV.

"Российские военные окружили телевизионную вышку Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в захваченном городе было включено российское телевидение.

"Источники СБУ сообщают, что захватчики установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.