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В Мелитополе оккупанты волекают детей в "юнармию", мариупольцам предлагают строить военные укрепления за еду, - Генштаб

23 февраля, 2023 четверг
19:25
война с Россией

Оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города так называемую "присягу в юнармию", а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 23 февраля.

"В Мелитополе Запорожской области в местной школе для детей со всего города якобы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Также, на базе указанного учебного заведения планируется сформировать так называемый всероссийский корпус спасателей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Мариуполе россияне склоняют местное население за продовольственные пайки работать на оборудовании позиций вокруг города. Отмечается, что оплата указанной трудовой деятельности не определена, большинство местных получают только продовольственные наборы.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 4 удара по позициям ЗРК.

В свою очередь ракетные и зенитные войска поразили 3 района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.

Также Генштаб подтвердил, что в Донецке в ночь с 21 на 22 февраля в травматологический центр прибыли 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими РФ.

В течение суток россияне нанесли 28 авиа- и 9 ракетных ударов

Один из ракетных ударов пришелся по гражданскому админзданию города Дворичная на Харьковщине.

Россияне также совершили более 40 обстрелов из РСЗО, в результате чего пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Основные усилия РФ сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.

Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие - теряет технику: ВСУ уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала".

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачие, Рыжевка, Водологи, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворичной и Западного.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Червонопопивка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационных ударов вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупант нанес удар силами армейской авиации в районе Васюкивки.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки - успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.
  • На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Вышетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской.
  • На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Козацкое, Львово, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В целом районы 25 населенных пунктов.

На юге Украины 22 февраля ВСУ ликвидировали российские моторные лодки, беспилотники и реактивную систему залпового огня.

Мариуполь
Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
Убитые русские
потери окуппантов
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