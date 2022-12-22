В Мелитополе оккупанты вакцинируют людей российским Спутником-V

Об этом сообщили в СМИ "РИА Мелитополь".

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики прививают вакциной "отечественного производства" Спутник-V. Она по данным разработчиков должна действовать против COVID-19.

"Даже в России с этим "препаратом" было связано много скандалов, ведь вакцина даже не может получить сертификат из-за несоответствия должной лабораторной практики", - отметили журналисты.

Напомним, городской глава Иван Федоров проинформировал , что Мелитополь становится закрытым городом: ни въехать в него, ни уехать оттуда невозможно.

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", что россияне активно пытаются вакцинировать гражданское население на временно оккупированных территориях вакциной "Спутник V".

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