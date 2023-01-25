В Мелитополе оккупанты строят фортификационные сооружения, - мэр Федоров

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты начали строить фортификационные сооружения, не только по периметру Мелитополя, а в самом городе. Они отсекают кварталы, чтобы строить линии обороны внутри города. Захватчики пытаются сделать вид, что будут бороться за Мелитополь. Но им не удастся удержать украинский город, потому что у жителей временно оккупированного Мелитополя и ВСУ есть другие планы", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя также добавил, что в черте города оккупанты почти не хранят военную технику из-за сопротивления населения.

"Из-за сопротивления, которое есть в Мелитополе и на Мелитопольщине, все позиции врага известны. Мы довольно часто видели "хлопок", который ликвидировал вражеские склады боеприпасов и военную технику. Сейчас на территории города оккупанты массово размещают свой личный состав в школах, детских садах, профтехучреждениях. Военные занимают свободные квартиры и выселяют людей из квартир и домов, чтобы занять помещение", - отметил Федоров.

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