В Мелитополе оккупанты создали фейковый суд, где будут наказывать за проукраинскую позицию, - мэр
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области создали судилище, где будут наказывать за проукраинскую позицию и создают новые пыточные
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Медиацентре.
"То, что они (российские оккупанты, – ред.) начали новое, – они начали делать судилища. Сегодня полностью запустили функционирование своего фейкового суда и там осуждают наших украинских людей", – сказал мэр.
Сообщается, что первую очередь мирных жителей города будут наказывать за проукраинскую позицию.
Мелитопольский голова отметил, что также рашисты похитили трех жителей и отправили их в СИЗО Лефортово, а затем в Ростов.
"Чтобы в ростовском суде их за что-то осудили, обычно по фейковым обвинениям и только для того, чтобы запугать еще большее наше гражданское население", – рассказал Федоров и добавил, что похищения украинцев сейчас не только продолжаются, но и усиливаются.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал, что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минируют посадки и села вокруг города.
- Аналитики британской разведки отметили, что РФ продолжает строить три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
- В Мелитополе заметили автобусы с российскими военными, которых пересаживают в КамАЗы и увозят в неизвестное направление.
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