Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Медиацентре.

"То, что они (российские оккупанты, – ред.) начали новое, – они начали делать судилища. Сегодня полностью запустили функционирование своего фейкового суда и там осуждают наших украинских людей", – сказал мэр.

Сообщается, что первую очередь мирных жителей города будут наказывать за проукраинскую позицию.

Мелитопольский голова отметил, что также рашисты похитили трех жителей и отправили их в СИЗО Лефортово, а затем в Ростов.

"Чтобы в ростовском суде их за что-то осудили, обычно по фейковым обвинениям и только для того, чтобы запугать еще большее наше гражданское население", – рассказал Федоров и добавил, что похищения украинцев сейчас не только продолжаются, но и усиливаются.