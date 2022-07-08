В Мелитополе оккупанты размещают военную технику в жилых кварталах
В Мелитополе Запорожской области, где на прошлой неделе ВСУ уничтожили военную базу оккупантов, российские солдаты ставят военную технику в жилых кварталах
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.
В Мелитополе Запорожской области российские солдаты устанавливают военную технику в жилых кварталах.
"Буквально несколько часов назад поступило сообщение о том, что доступ к одному из микрорайонов города – Новый Мелитополь, где в мирное время проживало более 30 тыс. населения – перекрыт. Из-за того, что под мостом, путепроводом рашисты разворачивают свою ПВО. Они распределяют вооружение по жилым кварталам после того, как военная база была разбита", - сказал Федоров.
По его словам, ситуация в городе тревожная. Военные РФ не ожидали наступления украинских Вооруженных Сил.
"Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекресток. Появилось много какой-то полиции, новые службы фсб. Жители города Мелитополя — это заложники террористов", - отметил мэр.
- Напомним, что несколько дней назад в Мелитопольском районе россияне похитили ветерана АТО.
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