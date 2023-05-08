В Мелитополе оккупанты расселяют россиян в дома депортированных украинцев

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Россияне продолжают следовать советским практикам относительно этнических чисток на временно оккупированных территориях Украины. Они продолжают системную депортацию жителей по ВОТ под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида, который россияне проводят в отношении украинского населения", - пишет ведомство.

Сообщается, что в дома коренных жителей рашисты заселяют россиян.

В частности, Мелитополь покинуло 60% жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию. Еще часть депортировали в РФ.

В то же время прибывают россияне, которые в основном являются семьей военных врага и представителей оккупационных администраций. Поэтому практически вся заброшенная недвижимость занята ими.

В то же время РФ использует переселенных россиян пропагандистской картинки "новой мирной жизни".