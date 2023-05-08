В Мелитополе оккупанты расселяют россиян в дома депортированных украинцев
"Власть" во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области расселяет россиян в дома жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Россияне продолжают следовать советским практикам относительно этнических чисток на временно оккупированных территориях Украины. Они продолжают системную депортацию жителей по ВОТ под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида, который россияне проводят в отношении украинского населения", - пишет ведомство.
Сообщается, что в дома коренных жителей рашисты заселяют россиян.
В частности, Мелитополь покинуло 60% жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию. Еще часть депортировали в РФ.
В то же время прибывают россияне, которые в основном являются семьей военных врага и представителей оккупационных администраций. Поэтому практически вся заброшенная недвижимость занята ими.
В то же время РФ использует переселенных россиян пропагандистской картинки "новой мирной жизни".
- Напомним, 2 мая Россия заявила, что во временно оккупированном Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы главного управления российского МВД.
- 3 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне ходят по квартирам на временно оккупированном Запорожье и проверяют наличие паспортов РФ.
- 5 мая стало известно, что на оккупированных территориях запретили продажу крепкого алкоголя российским военным.
- 6 мая городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты в Мелитополе поспешно жгут документы и вывозят технику.
- Местные жители сообщают, что владелец сети оккупантских магазинов "Мера" уже скрылся из Мелитополя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное