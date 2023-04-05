Об этом в утренней сводке 5 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое влияние на местное население путем распространения листовок по их эвакуации в Россию.

Также людей пугают будущим наступлением Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь в Великой Кардашинке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома.

А еще усилена проверка документов и мобильных телефонов.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, ВСУ отразили 60 атак россиян

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Однако за сутки ВСУ было отражено более 60 атак противника.

Россия нанесла 3 ракетных, 47 авиационных ударов и совершила 42 обстрела с РСЗО

В течение 4 апреля противник нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БПЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены нашими защитниками.

Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь армия РФ продолжает использовать тактику террора.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру.

Сохраняется присутствие подразделений врага в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток российские войска совершили обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Дворичанское и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Стельмаховка, Торское, Северск, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 30 атак россиян на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имели.

В то же время обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА.

Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности.

Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

Украинские воины сбили дрон и поразили 2 "града", 3 пункта управления и несколько мест скопления оккупантов

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа "КУБ".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.