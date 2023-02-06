В Мелитополе оккупанты проводят обыски у учителей: изымают гаджеты, - Федоров
Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области терроризируют учителей школ, чтобы те учили детей по российской программе
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Пока они начали с обысками приходить к учителям и педагогам и забирать все гаджеты. Они боятся, что те, кто находятся на временно оккупированной территории, онлайн проводят уроки по нашей украинской программе", - рассказывает городской голова.
Федоров подчеркнул, что российские оккупанты заставляют украинских педагогов обучать детей по российской программе, но никто из учителей этого не делает.
"Из 22 школ сегодня россияне хотят, чтобы хоть как-то функционировало только 10. Во-первых, нет учеников, которые согласились бы ходить в эту школу, во-вторых, нет достаточного количества учителей", - отметил он.
Известно, что в городе находятся 2900 педагогов. По словам мэра Мелитополя, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он добавил, что стали "коллаборационистами" преимущественно технические работники учебных заведений.
"Учителя почти не согласились. Ни один директор школы, директор детского сада не согласился сотрудничать с врагом. Поэтому сегодня нет образовательного пространства, а есть рашистская пропаганда. Они заставляют наших детей петь гимн России, в детских садах рисовать письма какому-то русскому солдату", - заявил Федоров.
- 19 января в Луганской ОВА сообщили, что в Новопскове захватчики угрожают лишением родительских прав, если ребенок не посещает учебное заведение с российской программой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное