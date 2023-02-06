Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Пока они начали с обысками приходить к учителям и педагогам и забирать все гаджеты. Они боятся, что те, кто находятся на временно оккупированной территории, онлайн проводят уроки по нашей украинской программе", - рассказывает городской голова.

Федоров подчеркнул, что российские оккупанты заставляют украинских педагогов обучать детей по российской программе, но никто из учителей этого не делает.

"Из 22 школ сегодня россияне хотят, чтобы хоть как-то функционировало только 10. Во-первых, нет учеников, которые согласились бы ходить в эту школу, во-вторых, нет достаточного количества учителей", - отметил он.

Известно, что в городе находятся 2900 педагогов. По словам мэра Мелитополя, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он добавил, что стали "коллаборационистами" преимущественно технические работники учебных заведений.

"Учителя почти не согласились. Ни один директор школы, директор детского сада не согласился сотрудничать с врагом. Поэтому сегодня нет образовательного пространства, а есть рашистская пропаганда. Они заставляют наших детей петь гимн России, в детских садах рисовать письма какому-то русскому солдату", - заявил Федоров.