В Мелитополе оккупанты повторно ходят по домам горожан для проведения "голосования", - мэр о псевдореферендуме
26 сентября городской голова Мелитополя рассказал, что российские оккупанты повторно обходят дома горожан для проведения псевдорефферендума
Об этом сообщил в телеграме мэр города Иван Федоров.
"Цирковое зрелище под названием "референдум" продолжается на оккупированных территориях. Из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных избиркомов в Мелитополе начали повторный обход квартир", - написал Федоров.
Городской голова сообщает, что открывших оккупантам жителей заставляют голосовать и за отсутствующих членов семьи и даже соседей, в общем, за тех, кто эвакуировался.
"Под дулами автоматов и через угрозы враг пытается "нарисовать" хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме. Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится - свое отношение к этому представлению жители оккупированных территорий уже выразили", - добавил Федоров.
- 23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе также прогремел сильный взрыв. Горожане боялись выйти из дома, что выгодно россиянам, по словам мэра.
- В оккупированном Мелитополе на Запорожье вечером 25 сентября раздался сильный взрыв, в результате которого полностью сгорел автомобиль.
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