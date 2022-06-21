В Мелитополе оккупанты повлекли за собой тотальную безработицу и требуют деньги за выезд из города, - мэр
Россияне в Мелитополе продают "спецпропуска", разрешающие передвижение временно оккупированными территориями, а при пересечении российских блокпостов требуют от водителей деньги
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров во время эфира Национального телемарафона.
Отмечается, что российские оккупанты придумали очередную коррупционную схему, заключающуюся в продаже местным жителям "спецпропусков". Отныне во время пересечения российских блокпостов на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики требуют так называемые "желтые пропуски" от водителей грузовых автомобилей.
"Оккупанты разработали какие-то пропуски, на которых ставят печать военной комендатуры и продают их. Эти пропуска позволяют свободное передвижение по временно оккупированным территориям", - отметил мэр Мелитополя.
Федоров также рассказал, что военные РФ требуют от людей деньги, если они хотят уехать с временно оккупированной территории.
Во время пересечения вражеских блокпостов поборы составляют от 300 грн до 3 000 грн с одного автотранспортного средства.
Кроме того, по данным Федорова, оккупанты безрезультатно пытаются возобновить работу некоторых заводов, в том числе в Мелитополе и Бердянске. Мэр также отмечает, что россияне захватывают предприятия, в работе которых ничего не понимают. По мнению Федорова, это может угрожать безопасности местных жителей.
В результате действий военных РФ, как отмечает городской глава, безработица на оккупированной россиянами территории составляет 80%.
- Мэр Мелитополя заявил, что в город вошли сирийские наемники, которых завезли россияне
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное