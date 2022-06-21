Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров во время эфира Национального телемарафона.



Отмечается, что российские оккупанты придумали очередную коррупционную схему, заключающуюся в продаже местным жителям "спецпропусков". Отныне во время пересечения российских блокпостов на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики требуют так называемые "желтые пропуски" от водителей грузовых автомобилей.



"Оккупанты разработали какие-то пропуски, на которых ставят печать военной комендатуры и продают их. Эти пропуска позволяют свободное передвижение по временно оккупированным территориям", - отметил мэр Мелитополя.



Федоров также рассказал, что военные РФ требуют от людей деньги, если они хотят уехать с временно оккупированной территории.



Во время пересечения вражеских блокпостов поборы составляют от 300 грн до 3 000 грн с одного автотранспортного средства.

Кроме того, по данным Федорова, оккупанты безрезультатно пытаются возобновить работу некоторых заводов, в том числе в Мелитополе и Бердянске. Мэр также отмечает, что россияне захватывают предприятия, в работе которых ничего не понимают. По мнению Федорова, это может угрожать безопасности местных жителей.

В результате действий военных РФ, как отмечает городской глава, безработица на оккупированной россиянами территории составляет 80%.

Мэр Мелитополя заявил, что в город вошли сирийские наемники, которых завезли россияне