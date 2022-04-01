В Мелитополе оккупанты похитили трех директоров школ и "постановили" обучать детей в городе по российским программам, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Захватчики постановили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом рашисты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит", - подчеркнула Денисова.

Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате этого самопровозглашенный "мэр" Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным "выдворить непослушных администраторов школ из города".

"Накануне вечером захватчики пришли домой к трем директорам - Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай - и вывезли их в неизвестном направлении", - сообщила Денисова.

Она заявила, что россияне нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Акт принуждения к обучению оккупантами и вмешательство в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения российской федерации в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием "учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине".