В Мелитополе оккупанты похитили начальницу управления образования, – мэр
В оккупированном Мелитополе оккупанты похитили начальницу городского отдела образования Ирину Щербак. Учителя и воспитатели отказались восстанавливать учебный процесс на русском языке
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Мэр города заявил, что россияне ходили по учебным заведениям и пытались заставить учителей и воспитателей возобновить учебный процесс "по какой-то непонятной российской программе".
"Ни один директор школы и ни один директор детсада не согласились взаимодействовать с оккупантами. Они не нашли лучшего способа достичь желаемого и сегодня похитили начальницу управления образования Ирину Щербак и выдвинули ей претензии по растрате бюджетных средств", – сказал Федоров.
Он назвал эти обвинения абсурдными, поскольку управление образования города находится в юрисдикции Украины, и РФ не может выдвигать работникам какие-либо претензии.
"Это абсурд. Это невозможно. Кто они такие, чтобы предъявлять претензии нашему начальнику отдела образования, находящемуся в государстве Украины и в юрисдикции государства Украина? Это делается исключительно для того, чтобы заставить наших учителей через призму страха и сил начать учебный процесс ", – отмечает мэр.
Федоров также заявил, что считает невозможным возобновление учебного процесса в Мелитополе, поскольку в городе находится большое количество российских войск и выходить на улицу небезопасно.
- Напомним, российские военные вывозят жителей Сумщины в другие области и устраивают допросы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное