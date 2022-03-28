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В Мелитополе оккупанты похитили начальницу управления образования, – мэр

28 мартa, 2022 понедельник
23:50
война с Россией

В оккупированном Мелитополе оккупанты похитили начальницу городского отдела образования Ирину Щербак. Учителя и воспитатели отказались восстанавливать учебный процесс на русском языке

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр города заявил, что россияне ходили по учебным заведениям и пытались заставить учителей и воспитателей возобновить учебный процесс "по какой-то непонятной российской программе".

"Ни один директор школы и ни один директор детсада не согласились взаимодействовать с оккупантами. Они не нашли лучшего способа достичь желаемого и сегодня похитили начальницу управления образования Ирину Щербак и выдвинули ей претензии по растрате бюджетных средств", – сказал Федоров.

Он назвал эти обвинения абсурдными, поскольку управление образования города находится в юрисдикции Украины, и РФ не может выдвигать работникам какие-либо претензии.

"Это абсурд. Это невозможно. Кто они такие, чтобы предъявлять претензии нашему начальнику отдела образования, находящемуся в государстве Украины и в юрисдикции государства Украина? Это делается исключительно для того, чтобы заставить наших учителей через призму страха и сил начать учебный процесс ", – отмечает мэр.

Федоров также заявил, что считает невозможным возобновление учебного процесса в Мелитополе, поскольку в городе находится большое количество российских войск и выходить на улицу небезопасно.

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Мелитополь
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