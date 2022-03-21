В Мелитополе оккупанты похитили местных журналистов

Об этом сообщила в Facebook дочь Михаила Кумока Татьяна Кумок.



"Сегодня утром оккупанты похитили папу. Кумока Михаила Владимировича. Расскажу подробности. Михаил Кумок до выхода на пенсию был в составе руководителей МВ-холдинга

А МВ – это городская газета, сайт и, самое главное, типография. При засилье вражеской пропаганды, которую активно насаждали оккупанты с момента появления в городе, было ожидаемо, что на журналистов и сотрудников будут оказывать давление. И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, оккупанты пытаются добиться сотрудничества. Пока что никто из похищенных на связь не выходил. Нет никакой связи с мамой. Под домом родителей стоит машина оккупантов", - написала Татьяна Кумок.



Издание "Местные Вести - Мелитополь" подтвердило похищение журналистов оккупантами. Через некоторое время издание сообщило, что троих журналисток оккупанты отпустили, но Михаил Кумок по состоянию на 11:30 оставался задержанным, место его нахождения не было известно.



"По информации на 11:30 троих журналисток редакции "МВ" после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками отпустили. Пока находится в неизвестном месте Михаил Кумок", - сообщило издание.