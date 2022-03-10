В Мелитополе оккупанты похитили депутата облсовета Ибрагимова, - Меджлис
10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову
Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев .
"Сегодня (10 марта, ред.), в г. Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея", - написал он.
У женщины провели обыски, изъяли телефоны. Саму Лейлу Ибрагимову российские кафиры вывезли в неизвестном направлении.
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