В Мелитополе оккупанты похитили депутата облсовета Ибрагимова, - Меджлис

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев .



"Сегодня (10 марта, ред.), в г. Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея", - написал он.



У женщины провели обыски, изъяли телефоны. Саму Лейлу Ибрагимову российские кафиры вывезли в неизвестном направлении.

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