В Мелитополе оккупанты похитили более 100 человек, - мэр
В Мелитополе, временно оккупированном российскими войсками, количество похищенных ими людей растет
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", – рассказал он.
Создан специальный Телеграмм-канал, где сообщается информация об угнанных жителях города.
Кроме того, Федоров добавил, что в городе задержан один из местных коллаборантов – депутат горсовета Александр Фалько.
"Был задержан один из главных коллаборантов, сообщников режима, установленный в городе, Александр Фалько. Галина Викторовна, вы следующая", - подчеркнул мэр Мелитополя.
- Добавим, во временно захваченном оккупантами Энергодаре Запорожской области российские военные начали утверждать новую фейковую "власть" коллаборантов.
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