В Мелитополе оккупанты похитили более 100 человек, - мэр

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", – рассказал он.

Создан специальный Телеграмм-канал, где сообщается информация об угнанных жителях города.

Кроме того, Федоров добавил, что в городе задержан один из местных коллаборантов – депутат горсовета Александр Фалько.

"Был задержан один из главных коллаборантов, сообщников режима, установленный в городе, Александр Фалько. Галина Викторовна, вы следующая", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Добавим, во временно захваченном оккупантами Энергодаре Запорожской области российские военные начали утверждать новую фейковую "власть" коллаборантов.