В Мелитополе оккупанты отложили начало отопительного сезона
Захватчики отсрочили начало отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Бердянске
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.
"Пока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера Балицкого обогревают украденными миникотельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя", - отметил он.
По его словам, очередная придуманная причина задержки начала отопительного сезона – состояние труб газоснабжения.
"Так бердянские коллаборанты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива", - добавил Федоров.
Также мэр Мелитополя говорит, что россияне обещают раздавать жителям Мелитополя электрокамины.
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