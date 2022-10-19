Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.

"Пока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера Балицкого обогревают украденными миникотельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя", - отметил он.

По его словам, очередная придуманная причина задержки начала отопительного сезона – состояние труб газоснабжения.

"Так бердянские коллаборанты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива", - добавил Федоров.

Также мэр Мелитополя говорит, что россияне обещают раздавать жителям Мелитополя электрокамины.

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