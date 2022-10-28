В Мелитополе оккупанты объявили, что с 30 октября жители "автоматически становятся" россиянами, - мэр
Мэр сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе объявили об "автоматическом" гражданстве РФ всех жителей после 30 октября
Об этом написал городской голова Иван Федоров.
"Местные гауляйтеры Мелитополя анонсировали, что с 30 октября все жители, проживающие в захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся гражданами России", – пишет Федоров.
Мэр считает, что цель таких заявлений оккупантов - запугивание и принудительная мобилизация жителей.
"Им не удалось навязать рашистские паспорта - люди массово отказались брать в руки "волчьи билеты". Однако любые указы, пропаганда и попытки рашистов ничтожны, как и они сами и не имеют никаких юридических последствий", - подчеркнул городской голова. .
Жители оккупированных территорий были и продолжают быть гражданами Украины, а ВСУ делают все, чтобы освободить их от оккупантов, добавил Федоров.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных РФ перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения".
- Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины.
- 15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.
- Мэр Мелитополя призвал жителей временно оккупированных территорий выезжать в связи с указом о военном положении на Запорожье и подготовкой к мобилизации.
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