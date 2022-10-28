В Мелитополе оккупанты объявили, что с 30 октября жители "автоматически становятся" россиянами, - мэр

Об этом написал городской голова Иван Федоров.

"Местные гауляйтеры Мелитополя анонсировали, что с 30 октября все жители, проживающие в захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся гражданами России", – пишет Федоров.

Мэр считает, что цель таких заявлений оккупантов - запугивание и принудительная мобилизация жителей.

"Им не удалось навязать рашистские паспорта - люди массово отказались брать в руки "волчьи билеты". Однако любые указы, пропаганда и попытки рашистов ничтожны, как и они сами и не имеют никаких юридических последствий", - подчеркнул городской голова. .

Жители оккупированных территорий были и продолжают быть гражданами Украины, а ВСУ делают все, чтобы освободить их от оккупантов, добавил Федоров.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных РФ перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения".

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины.

15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.

Мэр Мелитополя призвал жителей временно оккупированных территорий выезжать в связи с указом о военном положении на Запорожье и подготовкой к мобилизации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb