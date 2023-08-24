В Мелитополе оккупанты обустроили санаторий под полевой госпиталь, лечат 100 солдат, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.

Россияне нанесли 10 ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БПЛА Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, портовой инфраструктуре, школам и другой гражданской инфраструктуре.

На фронте произошло 23 боевых столкновения. Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Волфине, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейкивкм Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Дворичная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам россиян подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времевка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львова, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ уничтожили два артсредства и поразили два пункта управления врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.