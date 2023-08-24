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В Мелитополе оккупанты обустроили санаторий под полевой госпиталь, лечат 100 солдат, - Генштаб

24 августа, 2023 четверг
06:50
Война с Россией

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых военных РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.

Россияне нанесли 10 ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БПЛА Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, портовой инфраструктуре, школам и другой гражданской инфраструктуре.

На фронте произошло 23 боевых столкновения. Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Волфине, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейкивкм Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Дворичная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам россиян подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времевка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львова, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ уничтожили два артсредства и поразили два пункта управления врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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Купянск
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