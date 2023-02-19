В Мелитополе оккупанты нашли способ, как лишать население права на жилье, - СМИ
Во временно оккупированной Запорожской области, в Мелитополе, захватчики ходят по квартирам: если у владельцев нет документов на жилье – им угрожают выселением
Об этом проинформировало издание "РИА-Мелитополь".
Журналисты утвердили: во временно оккупированный Мелитополь в Запорожье привезли значительное количество военных РФ: их селят в гостиницы, школы и производственные помещения.
Так, захватчики производят обыски в квартирах местных жителей и проверяют документы на собственность жилья.
"Незваные гости настойчиво требуют им открыть и задают множество вопросов. Некоторые "старшие" дома активно помогают оккупантам и указывают на квартиры, хозяева которых выехали из города. Были случаи, что жилье опечатывали. Даже если в квартире есть люди, посетители просят показать документы на право собственности. В случае их отсутствия устанавливают срок, после которого угрожают выселением", - отметили в издании.
- Напомним, согласно вечерней сводке Генштаба от 15 февраля, в Луганской области захватчики закрыли гражданский хирургический корпус больницы для оказания помощи раненым военным РФ, а в Новой Каховке россияне проводят диверсии с отобранными у местных плавсредствами.
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