В Мелитополе оккупанты нашли способ, как лишать население права на жилье, - СМИ

Об этом проинформировало издание "РИА-Мелитополь".

Журналисты утвердили: во временно оккупированный Мелитополь в Запорожье привезли значительное количество военных РФ: их селят в гостиницы, школы и производственные помещения.

Так, захватчики производят обыски в квартирах местных жителей и проверяют документы на собственность жилья.

"Незваные гости настойчиво требуют им открыть и задают множество вопросов. Некоторые "старшие" дома активно помогают оккупантам и указывают на квартиры, хозяева которых выехали из города. Были случаи, что жилье опечатывали. Даже если в квартире есть люди, посетители просят показать документы на право собственности. В случае их отсутствия устанавливают срок, после которого угрожают выселением", - отметили в издании.