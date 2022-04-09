В Мелитополе оккупанты накрали сельхозтехники на 1 миллион евро, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Правоохранителями осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения военными Российской Федерации транспортными средствами (ч. 3 ст. 289 УК Украины).

По данным следствия, российские военные незаконно завладели новыми флагманскими комбайнами S770 и S760, трактором M6195 и сеялкой Vaderstad Tempo. Они принадлежали одному из дилеров сельхозтехники региона и до оккупации Мелитополя оставались на выставочной площадке города.

По информации специалистов предприятия, установленные на оборудовании позиционные системы подтверждают пребывание техники на территории Чечни. Общая стоимость похищенной сельхозтехники составляет 1 млн. евро.

Также сообщалось, что в Мелитополе, временно оккупированном российскими войсками, растет количество похищенных ими людей.