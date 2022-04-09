В Мелитополе оккупанты накрали сельхозтехники на 1 миллион евро, - Офис генпрокурора
В Запорожской области российские военные угнали сельхозтехнику, стоимость которой составляет около 1 млн евро. По этому факту возбуждено уголовное производство
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Правоохранителями осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения военными Российской Федерации транспортными средствами (ч. 3 ст. 289 УК Украины).
По данным следствия, российские военные незаконно завладели новыми флагманскими комбайнами S770 и S760, трактором M6195 и сеялкой Vaderstad Tempo. Они принадлежали одному из дилеров сельхозтехники региона и до оккупации Мелитополя оставались на выставочной площадке города.
По информации специалистов предприятия, установленные на оборудовании позиционные системы подтверждают пребывание техники на территории Чечни. Общая стоимость похищенной сельхозтехники составляет 1 млн. евро.
- Также сообщалось, что в Мелитополе, временно оккупированном российскими войсками, растет количество похищенных ими людей.
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