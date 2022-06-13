В Мелитополе оккупанты начали раздавать паспорта РФ, только десять мелитопольцев согласились
Россияне раздавали мелитопольцам "билеты для побега" в виде паспортов РФ. Из 150 тысяч местного населения на предложение согласились десятеро
Об этом сообщает мелитопольский мэр Иван Федоров.
Стало известно, что 11 июня в Мелитополе россияне раздавали местным жителям паспорта РФ.
"Следует отметить, что это сугубо билет для побега, который они предоставляют", – комментирует Федоров.
Мэр также отмечает, что среди местного населения только 10 человек согласились получить российский паспорт. Общее население города – 150 тысяч человек.
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