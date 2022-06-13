Об этом сообщает мелитопольский мэр Иван Федоров.

Стало известно, что 11 июня в Мелитополе россияне раздавали местным жителям паспорта РФ.

"Следует отметить, что это сугубо билет для побега, который они предоставляют", – комментирует Федоров.

Мэр также отмечает, что среди местного населения только 10 человек согласились получить российский паспорт. Общее население города – 150 тысяч человек.

Ранее Иван Федоров рассказывал , что при взрыве 12 июня возле захваченной оккупантами приемной нардепа Украины пострадали гражданские жители города и коллаборанты

В оккупированном Мелитополе на "день России" произошел взрыв возле "МВД РФ"