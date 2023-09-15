В Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу" для производства пропаганды

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Россияне активно набирают подростков в "медиашколу" в Мелитополе, чтобы создать местных пропагандистов", - говорится в заявлении.

Российские оккупанты пытаются выдавать свои медиа за местные на территориях, которые они временно захватили. Но у этих медиа нет никаких местных работников, а только приезжих рашистов. Таким образом, эта так называемая местность – это только декорация.

Россияне готовят детей к работе в СМИ, чтобы использовать их для своих целей. Оккупанты привлекают детей обещаниями славы и побуждают их к сотрудничеству.

Сопротивление напоминает, что сотрудничество с враждебной пропагандой - это преступление, и призывает родителей контролировать, что делают их дети, и не разрешать им участвовать в таких проектах.