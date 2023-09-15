В Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу" для производства пропаганды
Российские оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Россияне активно набирают подростков в "медиашколу" в Мелитополе, чтобы создать местных пропагандистов", - говорится в заявлении.
Российские оккупанты пытаются выдавать свои медиа за местные на территориях, которые они временно захватили. Но у этих медиа нет никаких местных работников, а только приезжих рашистов. Таким образом, эта так называемая местность – это только декорация.
Россияне готовят детей к работе в СМИ, чтобы использовать их для своих целей. Оккупанты привлекают детей обещаниями славы и побуждают их к сотрудничеству.
Сопротивление напоминает, что сотрудничество с враждебной пропагандой - это преступление, и призывает родителей контролировать, что делают их дети, и не разрешать им участвовать в таких проектах.
- 10 сентября стало известно, что в Мелитополе россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
- В день так называемых выборов, которые устроили кафиры, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.
- Также утром пятницы, 15 сентября, стало известно о взрыве во временно оккупированном городе .
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