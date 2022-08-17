В Мелитополе оккупанты готовят очередную провокацию, чтобы обвинить в своих преступлениях ВСУ, - управление стратегических коммуникаций
В Мелитополе российские оккупанты готовят очередную провокацию, чтобы обвинить в своих преступлениях украинских военных, в частности жителям города раздают листовки с инструкцией, как спастись от HIMARS
Об этом сообщает Стратком Вооруженных сил Украины в телеграме.
Как сообщается, Россия готовит провокацию в Мелитополе, чтобы обвинить в своих преступлениях украинских военных.
"Очень похоже на то, что в Мелитополе оккупанты готовят масштабную провокацию. По приказу гауляйтера Евгения Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS. Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений окупантов, мол, мы же вас предупреждали", - пишет СтратКом ВСУ.
Как сообщает управление стратегических коммуникаций, оккупанты хотят осуществить провокацию и обвинить Вооруженные силы Украины, чтобы отвлечь внимание от своих неудач.
"На фоне полных провалов на всех фронтах, общего "курения в неустановленных местах", массового дезертирства из ВС РФ, измены командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию, и обвинить ВСУ", - говорится в сообщении.
Стратком ВСУ предупреждает местное население не доверять российской пропаганде.
"ВСУ никогда не вело и не будет вести обстрелы местного населения! Верьте в ВСУ!", - пишет управление.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне могут взять в плен мирных граждан только за наличие украинского флага в доме.
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