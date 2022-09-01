Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Сегодня, 1 сентября, 800 учеников из Мелитополя начали обучение онлайн по программе обучения этого года. Те школьники, которые остались на временно оккупированной территории, все же остаются в опасности.



"Они (оккупанты, - ред.) давят как на учителей школ, директоров школ, которых держат в плену в гаражах, так и на родителей. Сегодня они прежде всего попытались купить детей. Они давали 10 тысяч рублей материальной помощи тем родителям, которые приведут своих детей в школу. Конечно, родители понимают, что их дети стоят не 10 и даже не 100 тысяч рублей, поэтому не хотят отдавать их в школу", - говорит Федоров.

Рашисты запугивают родителей лишением прав.



"Следующая стадия – это беседа где-то в комендатуре. Следующая – штраф 40 тысяч рублей, а если не согласны родители подвергать своих детей опасности, то они будут сегодня лишать их родительских прав. Для этого они готовят интернаты, куда будут собирать детей на полный пансион для того, чтобы они могли там жить, учиться, и рашисты могли прикрываться ими, как живым щитом", - добавил городской голова.

Также Федоров подчеркнул, что 80% выпускников школ поступили в украинские и европейские учебные заведения.

Студентам педуниверситета в Новосибирской области предложили отправиться в "командировку" в регионы Украины, которые под контролем российских войск, чтобы обеспечить подготовку к учебному году.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили , что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

Городской голова Мелитополя подчеркнул , что по состоянию на 19 июня все ученики переведены в следующий класс, так же и студенты, а выпускники получат дипломы. Поэтому не нужно приходить в учебные заведения и проходить тестирование от предателей.

22 июня стало известно, что мелитопольские студенты игнорируют приглашение от самопровозглашенной власти продолжить обучение под оккупационным руководством.

Школы, колледжи, техникумы, училища и университеты временно оккупированного Мелитополя переехали в Запорожье. Обучение будет проходить онлайн.

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