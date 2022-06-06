Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Оккупанты обескуражены. Когда три месяца назад они заходили, то ожидали поддержку среди населения и представителей власти. На сегодня же есть множество действий сопротивления, это полностью дестабилизирует систему управления рашистов и коллаборантов", - рассказал мэр города.



Мэр города рассказал, что более 90% мелитопольцев – участники партизанского движения, они поддерживают Украину и освобождение Мелитополя от рашистов. В частности, партизаны распространяют мотивационные листовки, чтобы дестабилизировать оккупационные власти.



Рашисты даже берут в плен мирное население, чтобы узнать имена партизан, но пока безрезультатно.



"Они не могут найти и понять кто является партизанами. Единственное в чем у них есть успех - они запугивают всех, забирают в тюрьму, но не могут найти тех, кто это делает. И их невозможно найти, ведь это делает 90% жителей нашего" города", - добавил Федоров.