В Мелитополе оккупанты берут в плен и запугивают людей, чтобы найти партизан, - мэр
Во время оккупации Мелитополя российские захватчики не ожидали сопротивления. Партизанское движение в городе дестабилизирует их планы, поэтому рашисты берут в плен и запугивают местное население. Однако найти партизан так и не могут
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Оккупанты обескуражены. Когда три месяца назад они заходили, то ожидали поддержку среди населения и представителей власти. На сегодня же есть множество действий сопротивления, это полностью дестабилизирует систему управления рашистов и коллаборантов", - рассказал мэр города.
Мэр города рассказал, что более 90% мелитопольцев – участники партизанского движения, они поддерживают Украину и освобождение Мелитополя от рашистов. В частности, партизаны распространяют мотивационные листовки, чтобы дестабилизировать оккупационные власти.
Рашисты даже берут в плен мирное население, чтобы узнать имена партизан, но пока безрезультатно.
"Они не могут найти и понять кто является партизанами. Единственное в чем у них есть успех - они запугивают всех, забирают в тюрьму, но не могут найти тех, кто это делает. И их невозможно найти, ведь это делает 90% жителей нашего" города", - добавил Федоров.
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