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В Мелитополе оккупант домогался несовершеннолетней на улице, партизаны порезали ему горло, - мэр

22 августа, 2022 понедельник
05:57
война с Россией

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны расправились с российским захватчиком, который на улице домогался несовершеннолетней девушки

Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитопольские партизаны жестоко расправились с цеплявшимся к детям оккупантом. Час назад солдат РФ пытался домагаться несовершеннолетней девушки прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту "подрезали" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", – написал Федоров.

Мэр Мелитополя также прикрепил в сообщении две видеозаписи с места происшествия, на которых видны российские военные, медики и раненый захватчик.

"Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за совершенное!" – подытожил Федоров.

  • Ранее в Мелитополе партизаны взорвали электроопоры. Местное издание "РИА-Мелитополь" предположило, что таким образом партизаны пытались помешать оккупантам подключить Запорожскую АЭС к российской системе.
  • Партизан из Мелитополя рассказал в интервью The New York Times, как уничтожает российских оккупантов и коллаборантов.
  • Бердянские партизаны записали видеообращение, пообещав, что "не остановятся, пока российская шваль не будет гнить в земле".

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изнасилование
оккупированные территории
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