В Мелитополе ночью 21 июля раздавались взрывы: возле города возник пожар
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье около 00:00 21 июля раздавались взрывы, затем в районе Вознесенки возник пожар
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .
"Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка", - подчеркнул он.
Иван Федоров добавил, что ожидается более подробная информация.
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