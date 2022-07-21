Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .

"Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка", - подчеркнул он.

Иван Федоров добавил, что ожидается более подробная информация.

13 июля городской голова Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе россияне стреляют в небо , чтобы запугать горожан.

14 июля он сообщил, что оккупанты передислоцировали военную технику в жилые кварталы Мелитополя.

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