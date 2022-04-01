В Мелитополе некоторые главы ОСМД предоставляют списки заброшенных квартир российским военным, - мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что некоторые главы ОСМД предоставляют оккупантам списки заброшенных квартир города
Об этом он заявил в Facebook.
"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", - отметил Федоров.
По его словам, власти четко знают, кто сейчас сотрудничает с оккупантами и убеждает, что от уголовной ответственности таким людям не уйти. Федоров добавил, правоохранители уже возбудили дело по этим фактам.
- Как стало известно ранее, директора всех школ города уволились, чтобы не работать под руководством российских оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное