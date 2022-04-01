В Мелитополе некоторые главы ОСМД предоставляют списки заброшенных квартир российским военным, - мэр

Об этом он заявил в Facebook.

"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", - отметил Федоров.

По его словам, власти четко знают, кто сейчас сотрудничает с оккупантами и убеждает, что от уголовной ответственности таким людям не уйти. Федоров добавил, правоохранители уже возбудили дело по этим фактам.

Как стало известно ранее, директора всех школ города уволились, чтобы не работать под руководством российских оккупантов.



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