В Мелитополе морги переполнены труппами российских оккупантов, - СМИ
Местные СМИ пишут, что во временно оккупированном Мелитополе горожане не могут уже неделю похоронить своих родных из-за того, что морг переполнен трупами рашистов
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .
"После того, как ВСУ ракетным ударом уничтожило военную базу на аэродроме в Мелитополе, оккупанты начали свозить трупы военных в морг", - говорится в сообщении.
Родственники умерших рассказали журналистам, что трупы в морге на проспекте Б. Хмельницкого лежат даже в коридоре.
Украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с оккупантами. Поэтому в Мелитополе сейчас невозможно похоронить человека, ведь необходима справка о судебно-медицинской экспертизе, но его некому выписать.
"Родственникам говорят, что похоронить они могут, но потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт ненасильственной смерти", - добавили в ведомстве.
- Утром 3 июля украинские защитники уничтожили в Мелитополе базу российских оккупантов на аэродроме . Рашисты пытаются спасти уцелевшую технику. Также 2 июля российский бронепоезд с боеприпасами благодаря силам сопротивления сошел с рельсов.
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