Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .

"После того, как ВСУ ракетным ударом уничтожило военную базу на аэродроме в Мелитополе, оккупанты начали свозить трупы военных в морг", - говорится в сообщении.

Родственники умерших рассказали журналистам, что трупы в морге на проспекте Б. Хмельницкого лежат даже в коридоре.

Украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с оккупантами. Поэтому в Мелитополе сейчас невозможно похоронить человека, ведь необходима справка о судебно-медицинской экспертизе, но его некому выписать.

"Родственникам говорят, что похоронить они могут, но потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт ненасильственной смерти", - добавили в ведомстве.

Утром 3 июля украинские защитники уничтожили в Мелитополе базу российских оккупантов на аэродроме . Рашисты пытаются спасти уцелевшую технику. Также 2 июля российский бронепоезд с боеприпасами благодаря силам сопротивления сошел с рельсов.

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