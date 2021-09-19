В Мелитополе легковушка влетела в гостей свадьбы

Подробности сегодня, 19 сентября 2021 года, рассказали в отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Еспресо.TV .



"18 сентября в 21:15 водитель автомобиля" ВАЗ-21061 ", житель Мелитополя 1998 года рождения, двигаясь по улице Героев Украины в Мелитополе не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части справа на тротуар, где совершил наезд на трех граждан. Вследствие ДТП, мужчина 1986 года рождения, местный житель, и две женщины 1968 и 1960 годов рождения, проживающих на территории Якимовской общины в Мелитопольском районе, получили телесные повреждения. Пострадавших медики "скорой" доставили и госпитализировали в больницу ", - говорят полицейские.



Водителя легковушки, который пытался покинуть место дорожно-транспортного происшествия, задержали свидетели происшествия и передали работникам милиции.



Полицейские с помощью специального технического средства алкотест Drager установили, что водитель находился в трезвом состоянии. Затем руководителя сотрудники отдела реагирования патрульной полиции доставили в медицинское учреждение, где провели повторное исследование на предмет опьянения. Трезвость виновника наезда было подтверждено.



Его авто со следами повреждений изъяты.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.



Как уточняет запорожской информационный портал Индустриалка , авария произошла недалеко от перекрестка улицы Героев Украины проспекту Богдана Хмельницкого - на завалинке ресторана "Крым".



"Он стоит прямо на обочине и именно это не раз играло с заведением общественного питания плохую шутку, примерно раз в год водители" залетают "сюда прямо на авто, не вписываясь в поворот", - отмечает издание.



Но если раньше обходилось только порчей имущества, то 18 сентября очередная авария с участием ВАЗ-2106 привела к травмированию нескольких людей. Все они гости на свадьбе, вышли на улицу, и в эту толпу на полном ходу и врезался авто. По словам очевидцев, водитель попытался с места происшествия скрыться, но ему не дали это сделать. Пытался убежать и пассажир, его также вернули.



Мужская часть приглашенных на банкет, судя по роликам в соцсетях, почти устроила самосуд. Позже мужчин, которые находились в авто в момент ДТП, забрала полиция.





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