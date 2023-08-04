Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Мелитополе круглосуточно работает крематорий окупантов. Жители жалуются на постоянную вонь

В Мелитополе круглосуточно работает крематорий окупантов. Жители жалуются на постоянную вонь

4 августа, 2023 пятница
19:25
Война с Россией

Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 августа.

"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. ", – говорится в сообщении.

Местные жалуются на постоянную трупную вонь в Мелитополе, особенно ночью

Ситуация на фронте, обстрелы территории Украины

В течение суток Россия нанесла 39 авиаударов, враг применил 2 ударных дрона "шахеда" (все были уничтожены) и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Козачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бочково на Харьковщине.
  • На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.
  • На Лиманском направлении российский противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Григоровка, Марково и Ивановское Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Катериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении Россия предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области.
  • На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Егоровка Запорожской области.
  • На Херсонском направлении РФ нанесла авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Контрнаступление ВСУ, удары по россиянам

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.

Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

  • За время войны Россия потеряла 640 солдат, 27 дронов и 15 боевых бронемашин. На фронте в течение 3 августа между ВСУ и российским войском произошло более 40 боеприкосновений.
Украина
Россия
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
3 августа, 2023 четверг
"Динамо" получило первого соперника в Лиге конференций
Автор Леся Вакулюк
3 августа, 2023 четверг
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
3 августа, 2023 четверг
Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
4 августа
20:30
Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в РФ
20:17
В Украине второй раз проверят все укрытия
20:08
OPINION
Позиция "украинцы сами виноваты" дает нам иллюзию контроля
20:04
"Реал" отказался продавать Лунина в испанский топ-клуб
20:00
Маляр: Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ на юге
20:00
Обзор
Победные новости 527-го дня войны: подбит российский десантный корабль, "хлопок" и участие Китая в обсуждении Формулы мира для Украины
19:48
Украина получит от Болгарии 100 бронетранспортеров: решение одобрило правительство
19:36
На Киевщине сообщили о подозрении полицейскому, которого обвиняют в изнасиловании 10-летнего ребенка
19:22
коррупция
Более 61% украинцев считают, что побеждать Россию больше всего мешает коррупция на закупках для ВСУ, - опрос
19:11
Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны назад – в Россию
19:03
OPINION
Царь и бояре
19:02
Обзор
От королей до мутантов: что посмотреть на выходных
18:59
Обновлено
"Динамо" разбило в дерби "Оболонь", результаты и расписание других матчей 2-го тура
18:59
Обновлено
Ярмоленко забил первые два гола по возвращении в "Динамо"
18:55
Тренер оставил без присмотра: на Киевщине в летнем лагере утонул 10-летний мальчик
18:40
Турция планирует перерабатывать российское зерно в муку для африканских стран, - Эрдоган
18:20
Разведка об ударе по "Оленегорскому горняку": это пощечина руководству РФ, демилитаризация оккупантов будет продолжаться
18:07
OPINION
Разговорами о выборах власти тестируют общество
18:03
Россияне ударили по Станиславу на Херсонщине: ранен мужчина
17:51
Обновлено
Китай примет участие в обсуждении украинской формулы мира. Кулеба назвал это исторической победой
17:38
Экс-губернатор Нью-Джерси республиканец Кристофер Кристи посетил Бучу и встретился с Зеленским
17:36
Шмыгаль: Украина тратит 100% налогов граждан и бизнеса на обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны
17:33
Эксклюзив
Подбитый корабль РФ "Оленегорский горняк" могут уже не восстановить. Мнение эксперта
17:31
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поставку России "шахедов"
17:29
Россия запустила фейк о наборе американских студентов на войну в Украине
17:20
касовый аппарат
В Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
17:15
Литва признала 910 белорусов и 254 россиянина угрозой национальной безопасности
17:11
Партнерский материал
Второй шанс Будапешта: как отстраивали город, изуродованный во Второй мировой войне
16:55
FGM-148 Javelin
В марте в управлении ФСБ в Ростове взорвался "подарок" от "Карпатской Сечи", - глава подразделения Тарас Деяк
16:53
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:52
За время масштабной войны от кассетных снарядов РФ погибли более 200 гражданских украинцев, – ОГП
16:51
У Малиновского проблемы. Украинец может уйти из "Марселя", - L’Equipe
16:44
Польша передала Беларуси доказательства нарушения воздушного пространства двумя военными вертолетами
16:32
Кулеба: украинская Формула мира - это воплощенный в жизнь Устав ООН
16:32
Обновлено
Авиакатастрофа с руководством МВД: суд назначил пяти должностным лицам ГСЧС меры пресечения
16:23
В МАГАТЭ заявили, что не увидели взрывных устройств на крыше ЗАЭС
16:23
Обзор
"Короли рэпа" против "Опенгеймера" и "Барби": в прокат вышел новый украинский фильм
16:19
Дмитрий Чигринский
"Шахтер" объявил о трансфере экс-футболиста "Барселоны" Чигринского
16:12
Генштаб Эстонии оценил шансы войск РФ прорвать оборону Украины в ближайшее время
16:12
Дия сообщила о первой онлайн-квалификации моряка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV