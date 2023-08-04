Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 августа.

"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. ", – говорится в сообщении.

Местные жалуются на постоянную трупную вонь в Мелитополе, особенно ночью

Ситуация на фронте, обстрелы территории Украины

В течение суток Россия нанесла 39 авиаударов, враг применил 2 ударных дрона "шахеда" (все были уничтожены) и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Козачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бочково на Харьковщине.

и направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Козачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бочково на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.

направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении российский противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

направлении российский противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Григоровка, Марково и Ивановское Донецкой области.

направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Григоровка, Марково и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Катериновка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении Россия предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области.

направлении Россия предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области. На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Егоровка Запорожской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Егоровка Запорожской области. На Херсонском направлении РФ нанесла авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Контрнаступление ВСУ, удары по россиянам

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.

Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.