В Мелитополе круглосуточно работает крематорий окупантов. Жители жалуются на постоянную вонь
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 августа.
"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. ", – говорится в сообщении.
Местные жалуются на постоянную трупную вонь в Мелитополе, особенно ночью
Ситуация на фронте, обстрелы территории Украины
В течение суток Россия нанесла 39 авиаударов, враг применил 2 ударных дрона "шахеда" (все были уничтожены) и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Козачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бочково на Харьковщине.
- На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.
- На Лиманском направлении российский противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Григоровка, Марково и Ивановское Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Катериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении Россия предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области.
- На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Егоровка Запорожской области.
- На Херсонском направлении РФ нанесла авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области; Очаков Николаевской области.
Контрнаступление ВСУ, удары по россиянам
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.
Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
- За время войны Россия потеряла 640 солдат, 27 дронов и 15 боевых бронемашин. На фронте в течение 3 августа между ВСУ и российским войском произошло более 40 боеприкосновений.
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