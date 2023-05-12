В Мелитополе коллаборанты инсценируют покушения на себя, - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Эспрессо.
"Враги стали инсценировать взрывы и нападения на коллаборантов. Вчера (11 мая, - ред.) они инсценировали взрыв у гауляйтера из РФ, вступившего в должность "председателя суда"", - подчеркнул он.
Причина инсценировок заключается в том, что они не могут объяснить постоянную ликвидацию захватчиков и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мелитополе.
"Они решили делать инсценировки, в которых никто не будет страдать, и через несколько часов вроде бы ловить партизан. Такой театр абсурда они разыграют в нашем временно оккупированном городе", - отметил мэр.
- 12 мая в центре временно оккупированного Мелитополя раздался сильный взрыв .
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