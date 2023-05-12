Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Эспрессо.

"Враги стали инсценировать взрывы и нападения на коллаборантов. Вчера (11 мая, - ред.) они инсценировали взрыв у гауляйтера из РФ, вступившего в должность "председателя суда"", - подчеркнул он.

Причина инсценировок заключается в том, что они не могут объяснить постоянную ликвидацию захватчиков и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мелитополе.

"Они решили делать инсценировки, в которых никто не будет страдать, и через несколько часов вроде бы ловить партизан. Такой театр абсурда они разыграют в нашем временно оккупированном городе", - отметил мэр.