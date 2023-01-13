В Мелитополе количество россиян, кадыровцев, бурят и осетин больше чем местных жителей, - Федоров
На Запорожье, во временно оккупированном Мелитополе, ежедневно увеличивается количество россиян, кадыровцев, осетинов и бурят
Об этом Иван Федоров написал в телеграмме.
"С каждым днем все больше кацапов из разных глубин немытой России "путешествуют" в захваченные территории Украины. В Мелитополе количество иностранных "туристов" - россиян, бурят, осетинов, кадыровцев - превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации", - пишет законный мэр города.
Известно о случаях, когда оккупанты повесили на КамАЗы украинский флаг и отправились севернее Мелитополя в сторону Васильевки и пересели с грузовиков на легковые авто с украинскими номерами.
Также россияне селятся по соседству с гражданскими в жилье выехавших из оккупации людей, переодеваются в обычную одежду и подслушивают разговоры на улицах, а также перевозят военных в школьных автобусах с надписью "дети".
"Все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому орки провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины, ВСУ и силы сопротивления отслеживают каждый шаг русские. Поэтому орки маскируются даже под детей. Одного оккупанты не поймут: никогда непрошенные "гости" не станут своими на украинской земле. Так что если "туристы" сами не возьмут обратный билет на Россию, им с радостью помогут наши военные", - написал Федоров.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о ситуации в городском морге: туда прибыла очередная партия российских медиков. Их перебросили на временно оккупированные территории для того, чтобы они оказывали помощь российским раненым и заболевшим военнослужащим.
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