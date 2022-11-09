В Мелитополе кадыровец под действием наркотиков выстрелил в пациента местной больницы, - мэр Федоров
В оккупированном Мелитополе многие оккупанты злоупотребляют наркотиками, один из них выстрелил в пациента городской больницы
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Еспресо.
Он отметил, что местная больница оставалась единственной на временно оккупированной территории Запорожской области, где лечили гражданских, ведь все остальные медучреждения захватили россияне и использовали их в качестве госпиталей.
На прошлой неделе в больницу стали приезжать чеченцы и ночевать в палатах, пренебрегая санитарными нормами. Уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают.
"Но позавчера одному из кадыровцев, находившемуся в нашей больнице и находившемуся под наркотическим опьянением, не понравилось, как с ним общались находившиеся в больнице гражданские, и он выстрелил в лицо нашему жителю. Врачи смогли спасти жизнь этому человеку, но такие поступки продолжаются, потому что усиливается террор на временно оккупированной территории", - подчеркнул мэр.
- 8 ноября Иван Федоров сообщил, что россияне превращают город в военную базу и занимают жилье гражданских .
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