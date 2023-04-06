В Мелитополе и окрестных селах раздались несколько взрывов, - мэр
Вечером 6 апреля были слышны несколько громких взрывов на территории временно оккупированного Мелитополя и его окрестностей
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах. Подробности позже", - написал он.
- В ночь на 6 апреля в Мелитополе также было громко. Раздались несколько мощных взрывов, которые слышали фактически во всех районах города. По предварительным данным, есть попадание в базу окупантов на захваченном аэродроме
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