В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись российские продуктовые магазины, - Федоров

Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграм.



В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись вражеские продуктовые магазины " Мера ". Жители сообщают, что донецкий владелец этой торговой сети сбежал из Мелитополя.



"Интересно, что накануне таинственного закрытия в этих магазинах объявили скидки на большинство товаров. Такую щедрость объясняли "первым днем рождения" магазинов. Первый стал последним", - отметил Федоров.



Мэр Мелитополя отметил, что сразу было понятно, что у магазинов сети " Мера " не пойдут хорошо дела, потому что они были открыты на базе захваченных помещений украинской сети супермаркетов, а также выбор товара был сверхмал, порой некачественный, а цены - сверхвысокие.



Иван Федоров добавил, что есть еще одна версия событий по закрытию этих магазинов – передел награбленного: "Оккупанты в панике отжимают друг у друга отжатое ".

6 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал , что оккупанты в Мелитополе поспешно жгут документы и вывозят технику.