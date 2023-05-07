В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись российские продуктовые магазины, - Федоров
Местные жители сообщают, что владелец сети оккупантских магазинов "Мера" уже сбежал из Мелитополя
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграм.
В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись вражеские продуктовые магазины " Мера ". Жители сообщают, что донецкий владелец этой торговой сети сбежал из Мелитополя.
"Интересно, что накануне таинственного закрытия в этих магазинах объявили скидки на большинство товаров. Такую щедрость объясняли "первым днем рождения" магазинов. Первый стал последним", - отметил Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что сразу было понятно, что у магазинов сети " Мера " не пойдут хорошо дела, потому что они были открыты на базе захваченных помещений украинской сети супермаркетов, а также выбор товара был сверхмал, порой некачественный, а цены - сверхвысокие.
Иван Федоров добавил, что есть еще одна версия событий по закрытию этих магазинов – передел награбленного: "Оккупанты в панике отжимают друг у друга отжатое ".
- 6 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал , что оккупанты в Мелитополе поспешно жгут документы и вывозят технику.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное