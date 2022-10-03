В Мелитополе и Бердянске оккупационная комендатура с автоматчиками отлавливает мужчин и мобилизует их, - депутат Запорожского райсовета Кирильчук
Депутат Запорожского райсовета, волонтер Дмитрий Кирильчук отметил, что четыре тысячи человек ждут возможности выехать на российский блокпост в Васильевке Запорожской области
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Ситуация в Васильевке связана с мобилизацией на оккупированных территориях. Россияне запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Нужен пропуск комендатуры. В Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах, находящихся сейчас во временной оккупации, рашистская комендатура с автоматчиками отлавливает мужчин. Оккупанты уже имеют сформированные списки", - заметил Кирильчук.
По его словам, оккупанты должны собрать 3 тыс. так называемых добровольцев и привлечь их к батальонам.
"Россияне в городах развесили объявления, в которых созывают добровольцев и призывают уходить на фронт за деньги против Украины", - добавил Кирильчук.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что границы временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей "в составе РФ" будут зависеть от "воли населения"
- Гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена , – Гросси
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.36
Покупка 40.36Продажа 41.36
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное