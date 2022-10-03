Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Ситуация в Васильевке связана с мобилизацией на оккупированных территориях. Россияне запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Нужен пропуск комендатуры. В Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах, находящихся сейчас во временной оккупации, рашистская комендатура с автоматчиками отлавливает мужчин. Оккупанты уже имеют сформированные списки", - заметил Кирильчук.

По его словам, оккупанты должны собрать 3 тыс. так называемых добровольцев и привлечь их к батальонам.

"Россияне в городах развесили объявления, в которых созывают добровольцев и призывают уходить на фронт за деньги против Украины", - добавил Кирильчук.

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